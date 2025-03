Inaugurati tre nuovi impianti fotovoltaici: Rinaldone, Camposcala e Mandrione, tra Viterbo e Montalto di Castro per un totale di 135 Mwp.

Il progetto è di Bnz, produttore indipendente di energia che sviluppa, costruisce e gestisce progetti di energia rinnovabile. Il taglio del nastro è avvenuto ieri alla presenza di tutti gli stakeholder coinvolti.

L'entrata in funzione di questi progetti segna un importante passo avanti per la presenza di Bnz in Italia. Trattandosi di uno dei suoi mercati principali, la società prevede di investire circa 600 milioni di euro e di creare un totale di 800 posti di lavoro entro la fine di questo decennio.

I progetti nel Lazio hanno comportato un investimento di circa 150 milioni di euro e la creazione di circa 200 posti di lavoro diretti e indiretti. La produzione elettrica di questi parchi solari è in grado di fornire quasi il 60 per cento del fabbisogno elettrico annuale dei comuni di Montalto di Castro e Viterbo. “L’energia pulita prodotta - si legge in una nota dell’azienda - da questi impianti eviterà l’emissione di 66.187 tonnellate di CO2 all'anno, che equivale a circa 3.940 voli di andata e ritorno tra Roma e Los Angeles per una famiglia di 4 persone”.

Inoltre “l’energia prodotta da questi progetti di Bnz consentirà di risparmiare l'utilizzo di quasi 41,5 milioni di metri cubi di gas naturale all’anno”.

«L’inaugurazione dei nostri tre impianti nel Lazio fa parte del nostro percorso più ampio in Italia - ha spiegato l’amministratore delegato Luis Selva - che prevede nuovi progetti in sviluppo e l’esplorazione delle opportunità con tecnologie innovative. Puntiamo a 520 MW di nuova capacità installata entro il 2026, attraverso un totale di nove impianti fotovoltaici situati anche in Sicilia e Puglia. Il settore delle energie rinnovabili in Italia ha un grande potenziale, grazie alle sue risorse naturali e alle sue competenze tecnologiche. Il nostro obiettivo è diventare uno dei maggiori Ipp solari in Italia, portando anche valore sociale e ambientale al territorio».

«La transizione green offre all’Italia notevoli opportunità - ha aggiunto Jordi Francesch, responsabile dell’Asset Management di Nuveen Infrastructure - Queste riguardano tre aspetti: la pura generazione di energia rinnovabile, lo sviluppo del benessere delle comunità locali e la creazione di posti di lavoro. Vogliamo essere un partner affidabile e competente per tutti i territori e per l'intero Paese. La costruzione di relazioni solide con i nostri stakeholder ci potrà garantire un successo a lungo termine».

Bnz ha finanziato impianti di autoconsumo che producono energia pulita per le scuole pubbliche di Viterbo.