«L'incontro di Civitavecchia "Ares e Nemesi: tutti uniti contro il bullismo" ha avuto un buon riscontro di pubblico, con la qualificante presenza, tra l'altro, di rappresentanti delle forze dell'ordine». La consigliera regionale del Lazio e presidente della Commissione consiliare Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli, Emanuela Mari, elogia l’iniziativa. «La risposta rappresenta un chiaro segnale di continuità e di impegno sociale da parte del Dipartimento pensionati d'Italia nei territori della Regione Lazio - afferma la Mari - Remo Fontana, il responsabile cittadino di Civitavecchia del Dipartimento, sta lavorando instancabilmente attraverso lo Sportello di ascolto sulla sicurezza e l'evento ha dimostrato una grande voglia di partecipazione da parte dei cittadini. Il responsabile nazionale, Valfredo Porega, ha aperto i lavori con un intervento deciso e molto apprezzato. Ha sottolineato l'importanza dei valori custoditi dalla generazione più matura che rappresentiamo». «Gli impegni proseguono - ha assicurato la consigliera regionale Emanuela Mari, che ha fortemente voluto l'iniziativa - e abbiamo bisogno della partecipazione di tutti affinché il Lazio possa diventare il motore di sviluppo politico e organizzativo per tutte le regioni italiane».

