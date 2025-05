MONTALTO – Gli studenti dell’Itsel, Istituto Tecnico Superiore per l’Energia del Lazio, provenienti dalle sedi di Civitavecchia e Albano Laziale, hanno partecipato a una visita formativa presso la Centrale Enel “Alessandro Volta” di Montalto di Castro.

L’iniziativa, promossa dalla rappresentate di Enel Veronica Jorio, responsabile Affari istituzionali area centro Italia e dal professor Stefano Poponi, presidente di Itsel, ha offerto agli studenti l’opportunità di approfondire da vicino il processo di transizione energetica, con un focus su temi cruciali come l’efficienza energetica, le energie rinnovabili e l’innovazione tecnologica nel settore. Il dottor Vincenzo De Maio, responsabile della Centrale Enel, insieme al dottor Alessio Baldini, dottoressa Valentina Ostuni e al team composto dal dottor Daniele Barboni e Davide Tiranti e dottor Gianni Di Vito, hanno accompagnato e guidato gli studenti per l’intera giornata. Particolarmente significativa è stata la visita al centro di Cultura e conoscenza della Transizione Energetica (Teccc) e al Museo della Transizione Energetica, spazi pensati per stimolare la riflessione sulle sfide ambientali e industriali che l’Italia sta affrontando.

Per gli studenti dell’Itsel, che vede Enel tra i soci fondatori, questa esperienza ha rappresentato un'importante occasione di apprendimento, permettendo loro di comprendere quanto siano fondamentali le competenze tecniche per affrontare i cambiamenti in corso nel panorama energetico globale. Un momento che ha consolidato il legame tra la formazione tecnico professionale e il mondo del lavoro, offrendo una visione concreta delle opportunità professionali in un settore in continua evoluzione e sempre più orientato alla sostenibilità.

