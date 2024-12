CIVITA CASTELLANA - Sopralluogo del presidente Alessandro Romoli sulla provinciale 77, la strada che collega Castel Sant’Elia a Civita Castellana. L’incontro si è tenuto su invito del presidente dell’Apea del distretto industriale di Civita Castellana, Antonio Sini. Presenti anche gli ingegneri Peruzzi e Pasquini della Provincia, il sindaco di Castel Sant’Elia, Vincenzo Girolami, e Civita Castellana, Luca Giampieri, l’assessore ai Lavori pubblici, Claudio Parroccini, e gli imprenditori locali del distretto della ceramica, giunti sul posto per fare il punto della situazione e capire la tempistica dei prossimi interventi che l’ente di via Saffi predisporrà per la messa in sicurezza dell’intero tratto stradale.

Nell’ordine di urgenza delle opere da completare si è parlato «del ripristino della carreggiata attualmente regolata dal senso unico alternato, della regimentazione delle acque sul terreno sovrastante e della ripulitura della vegetazione arborea lungo tutta l’arteria stradale. Il presidente Romoli - ha spiegato Sini - si è preso l’impegno di procedere, nell’immediato, alla pulizia del verde, operazione ritenuta particolarmente impellente in conseguenza delle recenti cadute delle alberature che hanno bloccato la circolazione per alcune ore dopo il violento acquazzone dei giorni scorsi». «Ha altresì annunciato - ha aggiunto il presidente di Apea - che a settembre inizieranno i lavori di consolidamento del versante stradale con la palificazione e il ripristino del guard rail, per un investimento complessivo di 190mila euro, l’eliminazione del semaforo e la pulizia della caditoie per evitare allagamenti sul tratto finale della strada che anticipa il ponte».

Per quanto riguarda il territorio di Civita Castellana, il sindaco Giampieri «ha dichiarato l’intenzione di emettere una specifica ordinanza per la regimentazione della acque del terreno sovrastante, dove attualmente è stata posizionata una rete di sicurezza», ha continuato Sini. «Ringrazio il presidente Romoli per la sua celere presenza e per aver delineato i prossimi interventi utili al miglioramento della viabilità su questo tratto stradale, ringrazio anche i tecnici, i sindaci e gli imprenditori intervenuti. «La provinciale 77 è un’arteria fondamentale di collegamento tra le aziende del distretto di Castel Sant’Elia, con la via Flaminia e l’area industriale civitonica. Da troppo tempo, ormai, è in attesa di una definitiva sistemazione e senza un puntuale monitoraggio e lavori di riqualificazione rischia nuovamente di essere chiusa, arrecando un grave danno alle aziende, agli operai e a tutte le persone che quotidianamente la percorrono per raggiungere Civita Castellana», ha concluso Sini.

