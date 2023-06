FIUMICINO - «Non sapevo fosse vietato» è stata la giustificazione del 60enne all’arrivo della Polizia, allertata dalle persone presenti. Ma nonostante l’invito a rivestirsi immediatamente, l’uomo non ha esitato a denudarsi di nuovo, mentre i poliziotti erano ancora in spiaggia intenti ad ascoltare le testimonianze. Eppure, tra Fiumicino e Focene, come indicato dalla recente ordinanza balneare in cui sono presenti tutte le regole e i divieti per, esiste un tratto di spiaggia riservato ai nudisti, molto conosciuto e frequentato. Ma non c’entra nulla con le spiagge libere attrezzate. L’uomo avrà forse “sbagliato” spiaggia? Se così fosse, ciò non è bastato a giustificare il suo comportamento: è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.