SANTA MARINELLA – Stefano Marino, promotore della lista civica "Io Amo Santa Marinella", interviene in modo netto sulla recente denuncia fatta dal Comitato "2 ottobre" relativa ai lavori effettuati alla foce del fiume Castelsecco.

"Sono completamente d'accordo con le osservazioni espresse dal Comitato 2 ottobre – dice Marino - Quanto accaduto alla foce del Castelsecco è grave e dimostra, ancora una volta, l'inadeguatezza dell'amministrazione Tidei rispetto alle reali esigenze del territorio e della comunità".

"L'intervento, effettuato con modalità sbagliate e in un periodo assolutamente inopportuno, ha distrutto preziosi habitat naturali, violato precise normative ambientali (Legge 157/92) e disatteso regolamenti comunali sulla gestione del verde pubblico – sottolinea Marino - Un'azione che nulla ha a che vedere con la sicurezza idraulica o il recupero naturalistico che veniva promesso."

Marino ribadisce la sua vicinanza al Comitato e spiega quali sarebbero le linee guida della sua azione amministrativa: "Se fossimo al governo della città avremmo promosso un progetto serio e rispettoso della biodiversità, con interventi mirati di pulizia selettiva e valorizzazione naturalistica, rispettando stagioni e normative. Avremmo, soprattutto, lavorato concretamente per la sicurezza idraulica, iniziando dall'ampliamento del ponte sull'Aurelia, opera indispensabile e purtroppo trascurata."

"Siamo stanchi di vedere interventi discutibili presentati con rendering accattivanti, ma che sul campo producono solo danni. I cittadini meritano rispetto, trasparenza e serietà, non inutili opere da libro dei sogni. Il nostro impegno, in linea con quanto proposto dal Comitato 2 ottobre, continuerà per difendere concretamente il patrimonio naturale e ambientale della nostra città"

