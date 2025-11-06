CIVITAVECCHIA – Da questa mattina la circolazione è tornata regolare sulla linea Genova – Pisa - Roma, tra Civitavecchia e Santa Severa, sospesa da ieri, 5 novembre, a causa di un guasto all'infrastruttura. Gli operai hanno lavorato tutto il giorno per risolvere il problema e poter così ripristinare i collegamenti sulla tratta Fl5.

Disagi ieri per i pendolari che avrebbero dovuto raggiungere la Capitale per studio o lavoro; in molti hanno perso la giornata, non avendo avuto subito a disposizione un mezzo alternativo arrivare a Roma.