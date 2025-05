FIUMICINO – Il Comune di Fiumicino si è trasformato per qualche giorno in un vero e proprio set cinematografico.

Le strade e gli scorci più suggestivi della città hanno ospitato le riprese della serie televisiva “La Buona Stella”, prodotta da Paypermoon Italia Srl con la regia di Luca Brignone.

Protagonista l’attore Francesco Arca, volto noto del panorama televisivo italiano, che durante le pause dalle riprese ha avuto modo di incontrare alcune figure istituzionali del territorio che lo ha ospitato.

Arca è stato accolto dal Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, e dagli Assessori Federica Poggio e Raffaello Biselli che hanno poi dichiarato “«Fiumicino si conferma una città accogliente e dinamica, capace di attrarre produzioni cinematografiche di rilievo internazionale. Inoltre attività di questo tipo portano valore aggiunto non solo in termini culturali, ma anche economici . Le produzioni coinvolgono spesso maestranze locali, strutture ricettive e servizi, generando un indotto importante.”

Non è la prima volta che Fiumicino si presta al mondo del cinema e della televisione: il territorio, grazie alla sua varietà di paesaggi, la vicinanza con Roma e il fascino naturale del litorale, è stato più volte scelto come set per numerose produzioni cinematografiche e televisive. Dai film d’autore alle fiction popolari, Fiumicino continua a confermarsi una location ideale per raccontare storie sul grande e piccolo schermo.

Francesco Arca

Nato a Siena nel 1979, è entrato nel mondo dello spettacolo nei primi anni 2000 grazie alla partecipazione a noti reality show come Volere o volare, Uomini e donne e La fattoria. Con l’ambizione di diventare attore, si è trasferito a Roma per studiare recitazione con maestri come Anna Macci ed Ennio Coltorti. I suoi primi ruoli arrivano nel 2008 in fiction come Incantesimo e Don Matteo, per poi consolidarsi con interpretazioni in ìLe tre rose di Eva, Rex e il film Allacciate le cinture di Ferzan Özpetek, che lo consacra tra i protagonisti del cinema italiano.

Nel corso degli anni ha preso parte anche a produzioni internazionali, tra cui una breve apparizione nel film di James Bond Spectre. Recentemente, Arca è stato tra i protagonisti delle fiction Fosca Innocenti su Canale 5 e Resta con me su Rai 1.