FIUMICINO - Tradizioni culinarie, spiritò di comunità e voglia di stare insieme: nel weekend appena trascorso il Comune di Fiumicino è stato animato da tre eventi che hanno raccontato la città e chi la vive. Appuntamenti ai quali non sono mancate le visite istituzionali del sindaco Mario Baccini e altre autorità politiche.

Nella serata di sabato, il sindaco si è appunto recato tra la gente e le bellezze del nostro territorio: «Ho avuto il piacere di trascorrere la serata visitando tre eventi che raccontano, ciascuno a modo suo, quanto Fiumicino sia una città viva, accogliente e solidale. Al Castello di Torrimpietra, ho preso parte a un’importante iniziativa benefica promossa dal Rotary Club Roma Cristoforo Colombo, a sostegno dell'Unità Aferesi dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, eccellenza nazionale. Un incontro che ha confermato, la generosità e la sensibilità della nostra comunità».

A Parco Leonardo si è svolta, invece, la sesta edizione di “Parcoinfesta2025”, a cura del Comitato di Quartiere. Un appuntamento diventato ormai tradizione: tra sport, con un vero e proprio villaggio sportivo, cultura e intrattenimento, con esibizioni di danza, musica dal vivo e un concorso canoro: "Un momento di aggregazione, con musica, spettacoli e tanta voglia di stare insieme. Ma è stata anche un’occasione di confronto diretto con i cittadini, in una realtà che in passato è stata spesso dimenticata, ma che conta circa 9.000 residenti e merita attenzione, ascolto e servizi adeguati".

Culla delle tradizioni marinare è stata la Sagra del Pesce:«Ho concluso la serata nel cuore della città, a Fiumicino,- ha aggiunto il sindaco - partecipando alla storica Sagra del Pesce, sempre affollata e ricca di profumi e sapori autentici. Un evento che ogni anno richiama centinaia di persone, attirate dalla qualità dei prodotti locali e dalla forza della nostra tradizione marinara.

La nostra cucina è un patrimonio prezioso: con oltre 600 ristoranti, chef stellati e una delle flotte pescherecce più importanti d’Italia, Fiumicino è un vero punto di riferimento per l’enogastronomia nazionale.

La Sagra del Pesce, a cura della Pro Loco di Fiumicino, è molto più di un semplice evento. Comprendiamo che ci siano sempre aspetti da migliorare — dalla logistica ai servizi — ma è importante non perdere di vista il valore comunitario e simbolico di questa manifestazione, resa possibile grazie alla passione e alla dedizione di volontari e associazioni, che lavorano instancabilmente per mantenere viva una tradizione che ci appartiene e che parla di noi».

«Onorato di aver aperto con i saluti la seconda serata della Sagra del pesce di Fiumicino, a cura dalla Pro Loco di Fiumicino - ha scritto sui suoi canali social il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini -. Un grazie al Presidente Pino Larango e ai tantissimi volontari della Proloco per il grande lavoro svolto. Tantissime persone presenti e ottimo cibo. Anche questo è Fiumicino».

«Ho avuto il piacere di essere presente all’apertura della Sagra del Pesce, giunta alla sua 53ª edizione - ha scritto il capogruppo del Pd Ezio Di Genesio Pagliuca -. Una tradizione che unisce gusto, identità e territorio. In serata, poi, come sempre, ho fatto tappa alla festa di quartiere di Parco Leonardo: un momento importante per la comunità, fatto di socialità, musica e condivisione.

Eventi come questi - ha concluso Di Genesio Pagliuca - sono il cuore pulsante del nostro vivere insieme. Continuare a promuoverli e sostenerli è fondamentale».