GALLESE - Firmato il patto locale per la lettura 2023-2026.

Si tratta della conclusione di un percorso lungo portato avanti dal novembre 2022, quando è stato approvato con delibera di giunta il progetto “Gallese: borgo per la lettura”, un progetto che mira a promuovere e ad incentivare la lettura. Il progetto è stato portato avanti dai volontari del servizio civile universale della sede biblioteca che hanno promosso una serie di iniziative e di attività durante tutti questi mesi per promuovere la lettura, soprattutto tra i bambini. «Un mese intenso e molto interessante dedicato all’enorme patrimonio storico, culturale e sensoriale che ci continuano a fornire i testi scritti», commenta il vicesindaco Amedoro Latini. Il patto per la lettura è stato firmato, oltre che dal comune come ente capofila, anche da una serie di realtà associative ed istituzioni tra le quali spicca sicuramente l’interessamento dell’Istituto comprensivo Ernesto Monaci di Soriano del Cimino che quindi garantisce al patto un collegamento con le istituzioni scolastiche e getta le basi per promuovere una crescita personale dell’individuo a partire dalla prima infanzia. «Viste le basi che sono state gettate quest’anno – continua il vicesindaco – insieme all’istituzione scolastica e alle realtà associative ed imprenditoriali, nei prossimi anni avremo sicuramente risultati soddisfacenti».

L’ultimo incontro è stato dedicato anche alla presentazione dei servizi essenziali della biblioteca comunale che a breve vedrà l’approvazione del nuovo regolamento, redatto in conformità alle indicazioni regionali anche ai fini del possibile futuro accesso della biblioteca nell’Organizzazione bibliotecaria regionale che permetterebbe alla biblioteca di ottenere un riconoscimento di prestigio e qualità, qualità che già possiede. Proprio in virtù di questo infatti sono stati ottenuti finanziamenti, da tre anni, per l’acquisto di nuovi libri della più recente letteratura per l’infanzia e per i ragazzi, con uno sguardo alle esigenze delle disabilità e con un’attenzione particolare alle nuove edizioni per i bambini autistici in Caa (Comunicazione aumentativa alternativa).