TARQUINIA - Falsi tecnici in azione a Tarquinia con l’intento di truffare famiglie e anziani. A lanciare l’allarme è la società Talete spa che esclude categoricamente di aver inviato propri tecnici nelle case.
«Da Città di Tarquinia sono giunte segnalazioni da parte di alcuni cittadini riguardo a persone che si dichiarano tecnici di Talete - spiega la società - Il gestore ribadisce che un proprio tecnico autorizzato non fa mai queste cose: « Non può chiedere o restituire denaro; non chiede mai di raggruppare l'oro personale o altri oggetti di valore in una zona sicura della casa. Non può chiedere di visionare fatture. Non può chiedere firme né altri documenti».
Quindi cosa fare in questi casi? «La tua sicurezza prima di tutto - sottolinea Talete - Chiama il numero verde 800949340 per la verifica dell’identità del tecnico, che dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento. Se non dovesse trattarsi di un nostro tecnico autorizzato e non è previsto nessun intervento in programma, chiama immediatamente le Forze dell’ordine».
