MONTI DELLA TOLFA - "Fine settimana segnato da instabilità atmosferica".

Questa la previsione meteorologica del fine settimana redatta dal Chartered Meteorologist, vicepresidente e Meteorologo AMPRO, Antonio Marino, il quale spiega: "Un cordiale saluto a tutti e bentrovati, il campo di alta pressione di origine sub-tropicale, che ci ha interessato nelle ultime settimane, tenderà gradualmente ad indebolirsi in

seguito all'approssimarsi da ponente di un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione.

Configurazione barica che porterà ad avere un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche ad iniziare dalle regioni settentrionali, poi in progressiva estensione, nella giornata di domenica, alla Sardegna ed alle regioni

centrali. Sul nostro territorio, per l'intero fine settimana, il cielo si presenterà

irregolarmente nuvoloso, avremo delle schiarite anche ampie che si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti.

La nuvolosità tenderà ad essere più compatta nella giornata di domenica, con particolare riferimento

alla seconda parte della stessa, in serata potranno aversi anche delle precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. Il vento si orienterà di direzione di provenienza dai quadranti meridionali per l'intero fine settimana e sarà di intensità da debole a moderata, lo stato del mare è previsto essere da poco mosso a localmente mosso per la giornata di sabato e generalmente mosso domenica, la visibilità sarà generalmente

buona o localmente discreta. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature faranno registrare ancora valori superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

