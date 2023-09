CIVITAVECCHIA – Intervento dei Vigili del fuoco, ieri mattina attorno alle 12, in via dei Girasoli per incendio abitazione. Gli uomini della Bonifazi giunti sul posto hanno individuato ed estinto le fiamme, localizzate sul balcone annesso ad un appartamento, sito al primo di tre piani. La rapidità d’intervento ad opera dei Vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero al resto dell’abitazione e dell’edificio. Al momento non era presente nessuno in casa e non si sono registrati feriti. Sul posto anche Polizia di Stato e personale sanitario 118.