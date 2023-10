ACQUAPENDENTE - Sono ancora da accertare le cause che, nel pomeriggio di giovedì, hanno fatto sprigionare un incendio della cattedrale del Santo Sepolcro, ad Acquapendente. Sul posto, sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiame, scongiurando danni ingenti al luogo relogioso. Le cause sono in fase di accertamento, come accennato all’inizio. Stando a quanto si apprende, il rogo avrebbe interessato una parte della cattedrale, a ridosso dell’organo. Fortunatamente, comunque, non sarebbero stati registrati danni gravi, in quanto l’incendio è stato prontamente circoscritto e domato dai vigili del fuoco. La cattedrale del Santo Sepolcro è al momento chiusa e l’entrata transennata in attesa di ulteriori verifiche, che accertino le effettive cause dell’incendio e, quindi, che il luogo di culto sia sicuro, in modo che i numerosi fedeli che vi si recano per assistere alle cerimonie religiose possano sentirsi tranquilli e sicuri.