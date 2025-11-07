LADISPOLI – A grande richiesta torna “Nati per leggere”, l’iniziativa rivolta ai bambini da 0 a 6 anni. Fiabe e storie raccontate a bassa voce a cura dell’instancabile gruppo dei volontari di Nati per Leggere di Ladispoli. L’appuntamento è per mercoledì 12 novembre alle 16.30 presso la biblioteca comunale Peppino Impastato. Anche questa volta gli incontri saranno per fasce d'età, per il gruppo 0-3 anni si leggerà in sala “Ragazzi” e per il gruppo 4-6 anni nella sala “Conferenze”. Il progetto è rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare e spiega in maniera chiara e scientifica che ogni bambino è nato per leggere – sostengono i fautori dell’iniziativa – perché leggere insieme al proprio bambino, tutti i giorni e per pochi minuti, permette di stabilire con lui un rapporto e un legame importanti, migliora la sua vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchendo il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali. «Un un gesto semplice che contribuirà a renderlo un giovane adulto abituato all'ascolto e probabilmente anche un futuro lettore», è il commento di Npl. Entrambi gli incontri sono a partecipazione gratuita ma, essendo i posti limitati, è necessaria la prenotazione ai contatti della biblioteca (biblioteca@comunediladispoli.it) .

