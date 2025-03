TARQUINIA – Vincitore dell’Oscar 2025 per il miglior film di animazione, Flow di Gints Zilbalodis è un inno al cambiamento, alla voglia di ricominciare e riscoprire il mondo dentro le sue catastrofi.

Il Flow dell’alluvione che ha allagato la terra e il mondo conosciuto è anche la capacità di sapersi lasciare andare, di cambiare il punto di vista tradizionale sulle cose e guardare al mondo con altri sguardi, quelli di un gattino, di un capibara, di un lemure, sopravvissuti alla distruzione e ora ospiti di un universo ribellatosi all’umano, in cui natura e artificio si mescolano mirabilmente dando prova di una simbiosi mistica e meravigliosa.

Il film, in programmazione al cinema Etrusco arthouse, domenica 23 marzo alle ore 11.30 nell’ambito del festival di letteratura della città di Tarquinia Pagine a colori, segna la ripresa collaborazione tra lo storico multisala e la ventennale kermesse editoriale, nell’ottica di un rafforzamento della proposta artistica tarquiniese e di una progettualità culturale che ponga lo spettatore/lettore più giovane al centro delle prossime iniziative, come sottolineato dai gestori del cinema: “Abbiamo accolto con grande piacere la proposta di collaborazione dell’associazione Dandelion finalizzata appunto alla creazione di un nuovo pubblico individuato tra i più giovani. Il cinema di qualità oggi vede la produzione d’animazione tra quelle più interessanti e sperimentali e in grado di accogliere le sfide della contemporaneità. Siamo fiduciosi sulla riuscita di questa rassegna in cui si gettano le basi per una futura collaborazione con il festival di letteratura con una sezione dedicata proprio al cinema d’animazione”.

Prossimo appuntamento domenica 6 aprile con il film Nina e il segreto del riccio. Biglietto unico euro 6.

