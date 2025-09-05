TOLFA – Una giornata speciale, di quelle che restano nel cuore. Martedì 3 settembre 2025, la signora Gina Giannoni ha compiuto 100 anni. Gina é una donna che, con il suo sorriso e il suo carattere forte, ha attraversato un intero secolo di storia, di sacrifici e di amore. Alla festa, accanto ai familiari, agli amici e ai pronipoti, c’era anche il sindaco Marco Piendibene, che le ha consegnato una targa ricordo e un mazzo di fiori. La signora Gina, visibilmente commossa e felice, ha accolto l’abbraccio caloroso dei suoi cari: lei è un punto di riferimento per una grande famiglia che oggi conta 6 figli, 12 nipoti e ben 16 pronipoti. Residente a Civitavecchia la signora Gina ha però l’anima tolfetana: le sue radici, il suo carattere e il suo legame con Tolfa sono rimasti fortissimi. Uno dei momenti più toccanti della giornata è stato quello della lettura di una poesia scritta dalla nipote Claudia Trucchia: "Oggi è il tuo momento, cent’anni compi e noi con sentimento godiamo dell’evento. Sei figli, due nuore e 4 generi affettuosi, hai guidato con onore, tra giorni faticosi. Sempre col sorriso e l’animo leggero, sei stata il timone del nostro veliero. Hai guidato l’allegra e pazza brigata, con forza, amore e mano educata. Le lunghe tavolate nella soffitta buia eran piene di risa, senza alcuna noia. Ma insieme si stava, e quella era festa, ogni occasione era sempre la più lesta. Giornate di sole alla cara Lizzera, campagna e natura, la tua primavera. I tuoi detti un faro, un piccolo incanto, ci han insegnato a vivere con tanto. I nipoti siam tanti, una vera follia, e i nomi, si sa, un po’ andavan via! Facevi l’appello come a scuola, finché il giusto veniva alla tua parola. Ma oggi, cara nonna Gi adorata, la tua famiglia è qui, commossa e grata. Ti festeggiamo con affetto infinito, cento anni d’amore, ogni giorno un mito". La festa si è conclusa con torta, brindisi e musica: nipoti e pronipoti, quasi tutti musicisti, hanno suonato per lei.

