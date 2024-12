TOLFA - Sabato 26 maggio a Tolfa grande appuntamento per tutti gli amanti della musica e del buon cibo. Presso l'ex convento dei Cappuccini in via Annibal Caro si terrà una bellissima "Festa Popolare al Convento - Sapori e Note della tradizione".

"Unitevi a noi per una giornata all'insegna della tradizione, della musica e del buon cibo - spiegano gli organizzatori - domenica 26 maggio, a partire dalle ore 13, potrete gustare i sapori del nostro territorio e poi ballare con i "Soreta e Kamorra".

Si potrà anche pernottare nelle bellissime e originali stanze del convento ("celle").

Per info e prenotazioni chiamare il 3518663174

