TOLFA – Si è concluso con una grande festa presso il giardino della Casa di Riposo Rosendhal di Tolfa il progetto intergenerazionale sui cinque sensi realizzato in collaborazione tra la Casa di Riposo Rosendhal e la Scuola dell'Infanzia Fratelli Grimm dell'Istituto Comprensivo Civitavecchia II.L'intervento, arrivato alla seconda annualità, ha visto nei mesi scorsi nonnetti e bimbi impegnati nella scoperta dei cinque sensi attraverso percorsi esperenziali, arte, racconti, cucina, gioco e musica.

Nella scuola e nella casa di riposo, anziani e bimbi hanno lavorato su azioni autonome, condivise nei momenti di incontro, che sono stati quattro e che hanno visto anche la partecipazione di docenti, genitori ed operatori.Un intervento particolarmente innovativo, quello promosso a Rosendhal, casa di riposo che non è nuova a proporre progetti d'avanguardia e di grande qualità. "Siamo molto soddisfatti", dichiara dalla direzione di Rosendhal Claudia Pagliarini, "la condivisione tra generazioni diverse ha portato un arricchimento emotivo fondamentale sia per i bambini che per gli anziani. Ringraziamo di cuore la scuola dell'Infanzia Fratelli Grimm di Civitavecchia per la collaborazione e l'entusiasmo dimostrato nell'implementazione progettuale. Per il prossimo anno abbiamo in serbo di continuare questa riuscitissima esperienza, che ha portato tra le mura della nostra struttura momenti di cooperazione, conoscenza, creazione di rapporti anziano-bambino particolarmente importanti per le due fasce d'età".Non poteva che concludersi con una grande festa, ripercorrendo le tappe fondamentali dell'intervento attraverso video e racconti, tra palloncini, abbracci e grandi sorrisi, un intervento che fa dell'incontro il suo punto focale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA