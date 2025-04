FIUMICINO - – Nel giorno dell’inaugurazione della sua nuova base all’aeroporto Leonardo da Vinci,easyJet annuncia di aver superato i 30 milioni di passeggeri trasportati da e per l’aeroporto di Roma Fiumicino dall’avvio delle operazioni nel 2008. La nuova base consentirà ora a easyJet di rafforzare ulteriormente la presenza della compagnia nel principale aeroporto italiano, con un totale di 16 destinazioni disponibili per la stagione estiva, di cui 5 nuove, e una capacità in crescita del 35% rispetto allo scoQuesta estate easyJet opererà fino a 56 voli giornalieri da per lo scalo di Fiumicino, mettendo a disposizione oltre 1,4 milioni di posti. Con una base a Roma Fiumicino ora easyJet puó servire nuovi mercati, offrendo la possibilità per i passeggeri in partenza da Roma di volare verso i principali aeroporti in Europa con tariffe convenienti e un’esperienza di viaggio di qualità. Le nuove rotte disponibili dall’aeroporto includono collegamenti con Francoforte, Amburgo, Monaco, Zurigo e Bruxelles, che si aggiungono alle destinazioni già servite: Londra, Bristol, Manchester, Glasgow, Edimburgo, Parigi Orly, Nantes, Nizza, Lione, Basilea, Ginevra e Berlino.

EasyJet ha colto l’occasione del lancio delle nuove rotte per lanciare la promozione “Smiles & More” rivolta ai membri del programma Miles & More di Lufthansa con status di “Frequent Traveller”, “Senator” e “HON Circle Member” e del programma Volare di Ita con status “Premium” e “Executive”. Questa promozione, valida fino al 14 Aprile, offre un anno di iscrizione a metà prezzo a easyJet Plus, il programma easyJet con benefici esclusivi quali scelta gratuita del posto, bagaglio a mano grande in cabina, banchi check-in dedicati, imbarco prioritario, fast-track ai controlli di sicurezza e maggiore flessibilità.rso anno. L’investimento non contribuisce solo a migliorare la connettività, ma offre anche un significativo contributo all’occupazione del territorio, con l’inserimento di 150 persone. Questo passo avanti strategico nel rafforzamento della presenza a Roma Fiumicino fa parte di un importante investimento della compagnia in Italia, che comprende anche l’apertura di una base a Milano Linate, con 5 aerei e un totale di 22 rotte.

Grazie a questi investimenti, easyJet consolida la propria posizione in Italia, con un totale di 38 aeromobili basati in 4 aeroporti (oltre a Roma Fiumicino e Milano Linate, anche Malpensa e Napoli) e 1.650 dipendenti. L’Italia diventa così il secondo mercato più grande per easyJet, con oltre 21 milioni di posti disponibili per volare su oltre 260 rotte da e per 19 aeroporti italiani. Per celebrare le due nuove basi insieme ai suoi passeggeri, easyJet ha lanciato una promo valida fino a giovedì 3 aprile, con 50.000 biglietti scontati fino al 15% per volare da tutti gli aeroporti italiani tra il 22 aprile e il 30 luglio.

«L’apertura della nuova base a Fiumicino segna una pietra miliare nel rafforzamento della nostra presenza in Italia, che diventa il mercato principale di easyJet in Europa continentale. La nostra rete di collegamenti con i principali aeroporti europei e il nostro efficiente modello di business ci permettono di offrire ai passeggeri italiani più scelta e tariffe convenienti. E da Roma ora potremo operare anche su rotte dove fino ad oggi non c’era presenza di vettori low-cost, con evidenti benefici per gli utenti, per lo sviluppo del turismo e per l’economia del territorio. Il nostro successo non sarebbe possibile senza il prezioso contributo delle nostre persone, alle quali va la mia profonda gratitudine per l’impegno e la professionalità che rendono unica l’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri ” ha dichiarato Kenton Jarvis, CEO di easyJet.

«L’avvio della base di easyJet nel nostro Aeroporto a 5-Stelle dimostra ancora una volta la grande attrattività di Fiumicino, oggi nella Top10 degli scali meglio connessi a livello globale, e conferma la rilevanza strategica della Capitale sui mercati internazionali. L’inaugurazione della base di questo vettore, oltre a favorire la crescita dell’occupazione ed a generare ricadute positive sul territorio, rappresenta una ulteriore testimonianza della crescente domanda di traffico e dell’opportunità di accelerare lo sviluppo dello scalo Leonardo da Vinci, in una logica di tutela e consolidamento della competitività internazionale del Paese” ha dichiarato il CEO di Aeroporti di Roma, Marco Troncone. Il trasporto aereo per la promozione del turismo di Roma Il ruolo centrale del trasporto aereo e dell’aeroporto di Fiumicino nella promozione di Roma come destinazione è stato oggetto dell’evento di inaugurazione della nuova base easyJet “Connettere le persone, creare esperienze: il ruolo centrale dell’aviazione per valorizzare il turismo in Italia”, che ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali: il Ministro del Turismo, Daniela Santanché; il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca ; il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri; il CEO di Aeroporti di Roma, Marco Troncone; il Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma, Ivan Bassato; il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini; l’onorevole Gianluca Caramanna, il presidente di ENIT Alessandra Priante; il presidente di ENAC Pierluigi Di Palma; oltre al CEO di easyJet, Kenton Jarvis e al Country Manager di easyJet Italia, Lorenzo Lagorio. L’evento è stata l’occasione per sottolineare le strategie e i punti di vista dei principali attori impegnati nella valorizzazione della città, con l’obiettivo di delineare insieme soluzioni sostenibili per rendere Roma un modello di riferimento per accessibilità, efficienza e qualità dell’offerta turistica. Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia ha sottolineato “Siamo orgogliosi di scrivere questo nuovo capitolo della storia di easyJet in Italia inaugurando ufficialmente la nostra base di Roma e contemporaneamente celebrando il traguardo di 30 milioni di passeggeri trasportati da e verso Roma Fiumicino dal primo volo easyJet nel 2008.

Il nostro obiettivo è affermarci come la compagnia aerea di riferimento per i viaggiatori in partenza da Roma verso le principali destinazioni del centro e nord Europa, offrendo collegamenti sugli aeroporti principali e meglio connessi con le principali città. Non vediamo l’ora di accogliere a bordo un numero sempre maggiore di clienti attenti non solo alla convenienza, ma anche al valore del servizio offerto. Continueremo a fare del nostro meglio per rispondere alle esigenze di chi viaggia per piacere, per lavoro o per necessità, grazie anche all’esperienza, alla competenza e alla dedizione dei nostri equipaggi».