S. MARINELLA – Si è tenuta domenica, la processione lungo la via del castello, per la festa di Santa Severa, alla presenza del sindaco Pietro Tidei e della sindaca del Comune di Tolfa Stefania Bentivoglio. Con loro, il presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella, la comandante della Polizia Locale e il vice comandante della Stazione dei Carabinieri di Santa Severa. A guidare la processione è stato Don Stefano Fumagalli, parroco della Chiesa Sant’Angela Merici, preceduto dalla banda Giuseppe Verdi di Tolfa e dal gonfalone del Comune. Il corteo è poi giunto all’interno del castello, fino alla Chiesa Santa Maria Assunta per la celebrazione dell’Eucarestia.

“Desidero esprimere la mia gratitudine al comitato organizzatore e a tutta la piccola ma preziosa comunità della Parrocchia Sant’Angela Merici – ha detto il sindaco Tidei - ringrazio la sindaca di Tolfa per aver presenziato alla cerimonia e aver guidato la banda comunale. La festa nasce per celebrare la santa protettrice e ricordare la sua storia e il suo martirio, ma anche un’opportunità per rinsaldare il sentimento di comunità e di appartenenza al territorio”.

Nella stessa mattinata, gli organizzatori hanno ringraziato le autorità presenti, consegnando loro un riconoscimento. La Festa ha preso il via il 5 giugno con la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Monsignor Gianrico Ruzza. Un programma che si è svolto in quattro giornate diverse con iniziative ed appuntamenti religiosi, culturali e di intrattenimento, organizzati dal Comitato Permanente Pro Severa in sintonia con la Diocesi di Porto Santa Rufina e la Parrocchia Sant’Angela Merici.

