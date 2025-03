CERVETERI - «Un evento straordinario». Così il sindaco Elena Gubetti ha definito la Festa dell'Ortodossia organizzata dalla Chiesa romena ortodosssa. Un evento «ricco di fede e tradizione, con tantissime persone vestite nei loro abiti tradizionali. La processione con le icone dei santi ortodossi ha sfilato per le vie della città accompagnata da canti e preghiere». «Un momento di comunità, di integrazione e di condivisione - prosegue ancora il sindaco - in cui mi sono sentita accolta con grande affetto da padre Liviu, guida della comunità ortodossa romena e da tutti i presenti». La festa è stata anche una occasione, ha spiegato sempre il primo cittadino, «per parlare di pace, di speranza e di impegno personale per essere ogni giorno noi stessi costruttori di pace! L'integrazione tra le comunità è un valore fondamentale per la crescita di una società inclusiva e rispettosa delle diverse culture. Eventi come questo ci ricordano quanto sia importante costruire ponti tra le persone, valorizzando le tradizioni di ognuno e rafforzando il senso di appartenenza alla stessa comunità»

