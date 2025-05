TARQUINIA - Conto alla rovescia per la festa della patrona di Tarquinia. Archiviata la fiera al Lido, è ora la volta del centro storico. Si comincia giovedì 8 maggio per proseguire fino all'11 maggio con il centro storico di Tarquinia in festa per le celebrazioni in onore della Santa Patrona Madonna di Valverde.

Quattro giorni all'insegna della fede, ma anche della celebrazione dello spirito di comunità e di aggregazione e dello svago. Grande attesa per sabato 10 maggio, con la cena in piazza, buon cibo, musica e spettacolo. A piazza Cavour si terrà infatti la grande cena di festa, la prima vera sagra di stagione. Per rendere tutto perfetto a curare le proposte food sarà il rinomato ristorante Bacco Perbacco che proporrà in outdoor un menù speciale a base di cacciagione e prodotti del territorio, volto a valorizzare la tradizione e a far sentire lo spirito della sagra cittadina. Ci saranno ovviamente anche proposte a menù fisso per vegetariani e per bimbi. La serata sarà resa ancora più speciale dall'esibizione live delle ginnaste di Arteritmica e dal grande concerto dei Why Not. L’8 maggio i festeggiamenti si apriranno come sempre con la santa messa al Duomo dalle ore 17; a seguire la processione solenne per le vie della città con l’arrivo al santuario di Valverde. Il 9 maggio dalle 16 si apriranno i mercatini, presenti anche per la serata del 10 e dell’11 maggio,.

