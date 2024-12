CERVETERI - Anche la città etrusca celebra la Festa della Liberazione. Appuntamento alle 9.15 sotto al palazzetto comunale in piazza Risorgimento dove si riunirà il corteo istituzionale. Alle 9.30 si proseguirà con la celebrazione della Santa Messa in piazza Santa Maria e a seguire la deposizione floreale al Monumento ai Caduti in piazza Risorgimento. «La nostra Costituzione è antifascista. L’Italia è antifascista. Anche quest’anno, come ogni 25 Aprile, Cerveteri ricorda l’anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista - ha detto il sindaco Elena Gubetti - Lo faremo rendendo omaggio ai Caduti della nostra città, con una cerimonia istituzionale alla quale parteciperanno autorità politiche e religiose, forze dell’ordine, associazioni d’arma e di volontariato e la cittadinanza». «Il 25 Aprile è festa di liberazione, di pace, di diritti, di amore e rispetto per i valori della Costituzione Italiana, una festa della città, di tutti i cittadini liberi – ha aggiunto – abbiamo invitato alla cerimonia tantissime realtà del territorio: le forze dell’ordine, preziose nel nostro territorio con il loro lavoro e costante presenza, le associazioni d’Arma e le realtà di volontariato. Ovviamente, tutti i cittadini sono invitati a partecipare».

