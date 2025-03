«In occasione della Giornata internazionale della donna, voglio rivolgere un pensiero a tutte le donne che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono a rendere la nostra società più giusta, equa e dinamica».

Così il presidente della Provincia, Alessandro Romoli. «Dal 1945, quando le donne italiane hanno conquistato il diritto di voto, e con la loro prima partecipazione alle urne nel 1946 - prosegue Romoli - è iniziato un percorso di crescita e affermazione che le ha viste sempre più protagoniste nella vita pubblica e istituzionale. Oggi più che mai, è essenziale continuare a promuovere l’uguaglianza di genere e garantire che ogni donna possa avere le stesse opportunità di realizzazione personale e professionale. Le istituzioni - dice ancora il presidente della Provincia - hanno il dovere di sostenere questo percorso, non solo con azioni concrete, ma anche attraverso un costante impegno nel riconoscere e valorizzare il talento femminile. La presenza delle donne nelle amministrazioni pubbliche e nei luoghi decisionali rappresenta un elemento imprescindibile per la crescita della nostra comunità. Questa giornata non deve essere solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione di riflessione sul cammino ancora da percorrere per eliminare le disuguaglianze e superare gli ostacoli che ancora oggi molte donne si trovano ad affrontare. È con questa consapevolezza che, come presidente della Provincia di Viterbo - conclude Romoli - rinnovo il mio impegno affinché il nostro territorio continui a essere un esempio di inclusione, rispetto e pari opportunità».