SANTA MARINELLA – Alla presentazione ufficiale della Festa del Riccio, che si è tenuta in Municipio, era presente anche la consigliera regionale Marietta Tidei che ha ricordato che “l’iniziativa è resa possibile dai fondi della legge sull’Etruria Meridionale – ha detto la Tidei - che porta la mia prima firma, insieme a quella del consigliere Emiliano Minucci. Il progetto è stato portato avanti con dedizione dalla consigliera Paola Fratarcangeli, delegata al marketing territoriale e dal presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella. Il Comune, in collaborazione con la società Istinto Social, ha messo in campo un programma che unisce eventi, educazione ambientale e coinvolge la Capitaneria di Porto, divulgatori e diverse scuole primarie. Al centro c’è la tutela del riccio di mare, specie fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema, spesso minacciata dalla pesca di frodo sul nostro litorale. Per questo partirà una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, vogliamo che le nuove generazioni comprendano che il mare è una risorsa da rispettare e valorizzare. Il festival proporrà masterclass culinarie, iniziative dedicate al pescato locale e momenti di approfondimento sulle nostre eccellenze enogastronomiche, offrendo un’esperienza che combina cultura, natura e sostenibilità. Sono felice di vedere questa legge tradursi in un’opportunità concreta per il territorio, capace di creare non solo attrazione turistica, ma anche buone pratiche ambientali rivolte ai cittadini di domani”.

