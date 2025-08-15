LADISPOLI – La spiaggia di Palo, fino a domani, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con l’evento ”Ferragosto Gourmet Sostenibile”, la festa che unisce il piacere dello stare insieme alla cura per l’ambiente e per il mare. L’iniziativa si inserisce nella più ampia programmazione “Blue Experience Ladispoli”, il calendario promosso dal Comune di Ladispoli, già avviato nel corso del mese di aprile, che accompagnerà cittadini e visitatori fino a settembre, con appuntamenti dedicati alla cultura del mare e alla promozione delle risorse marino-marittime del territorio, finanziato dalla Regione. Non solo musica ma anche laboratori creativi di pittura e ceramica, stand dedicati alla promozione e degustazione gratuita dei prodotti enogastronomici a km zero, showcooking e tanto altro ancora. Oggi lo spettacolo “Luna di Sabbia – Canzoni sotto le stelle”, per chiudere domani con il gruppo musicale “Rosso–Noemi Tribute Band”. «Ferragosto Gourmet Sostenibile rappresenta per noi un nuovo modo di vivere la città – dichiara Pierpaolo Perretta - delegato al Demanio - mettendo al centro sicurezza, tutela dell’ambiente e valorizzazione delle eccellenze locali. Vogliamo offrire ai cittadini e ai turisti un’esperienza che unisca il piacere del divertimento alla consapevolezza dell’importanza di proteggere il nostro mare e le spiagge».

