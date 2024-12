TARQUINIA - Federico Palmaroli in arte Osho arriva a Tarquinia per presentare suo ultimo libro. Alle ore 18, presso la Sala degli Affreschi del Comune di Tarquinia, il celebre Osho presenterà "Er Pugno se fa co la destra o co la sinistra?". Un evento per tutti gli amanti dell'umorismo dissacrante e dell'ironia pungente. Federico Palmaroli nasce a Roma nel 1973. Di formazione umanistica, matura fin dall’adolescenza un vivo interesse per la tradizione popolare romana. Insofferente, goliardico, non allineato e grande appassionato di Futurismo. Un “buffone distinto”, per dirla alla Petrolini. Collabora con testate giornalistiche e programmi tv. Lo conoscono tutti come ‘Osho’. E così lo chiamano per strada quando lo riconoscono. In realtà è Federico Palmaroli, e lui dice di aver “perso l’identità personale” a causa “di tutta questa faccenda dei nomi”. Federico è l’autore dietro i meme- che pubblica anche sulle aperture di copertina dello storico quotidiano “Il Tempo”- della pagina social "Le più belle frasi di Osho": più di 1 milione di follower su Facebook, oltre 600.000 su Twitter e 45.000 su Instagram. Dopo aver creato e raggiunto il successo con le pagine social “Le più belle frasi di Osho”, ha scritto libri, diretto e interpretato spettacoli teatrali e ideato anche la serie tv “Il santone” con Neri Marcoré ed è stato in diretta televisiva, sulla striscia del TG1, con la conduzione di Giorgia Cardinaletti. Interverrà il sindaco Giulivi; modera Salvatore Dama, giornalista di Libero ed inviato Rai. L’ingresso è libero.

© RIPRODUZIONE ROSERVATA