LADISPOLI – Forza Italia continua a movimentare la politica locale. La new entry dell’ultima ora è Fausto Ruscito, ex sindaco, imprenditore, volto conosciuto. L’ingresso nel partito è stato sancito alla presenza del coordinato regionale, il senatore Claudio Fazzone, del segretario locale, Fabio Capuani e del consigliere comunale e capogruppo, Marco Penge. «Accolgo con entusiasmo l’ingresso di Fausto Ruscito nella nostra squadra – ha dichiarato il professor Capuani – perché testimonia come Forza Italia stia tornando ad essere il punto di riferimento per chi crede nella buona politica, nel merito e nello sviluppo locale. Stiamo costruendo una rete di persone qualificate, capaci di dare un contributo concreto al bene comune».

Solo poche settimane fa Penge aveva “sfiduciato” l’assessore Alessandra Feduzi, tuttora in carica. «Con questa nuova adesione - prosegue la nota - Forza Italia Ladispoli conferma il proprio percorso di rilancio e di apertura verso il mondo della società civile, con l’obiettivo di costruire un progetto politico serio, radicato e capace di guardare con fiducia al futuro della città». ©RIPRODUZIONE RISERVATA