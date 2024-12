S. MARINELLA – Per centinaia di bambini e studenti della città, ieri mattina c’è stato il suono della campanella del nuovo anno scolastico. Il sindaco Pietro Tidei, accompagnato dal presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella e dalle delegate alla pubblica istruzione Sonia Cervellin e Ileana Giacomelli, ha portato i saluti dell’amministrazione comunale ad alunni, insegnanti, e famiglie, facendo visita alle varie classi dei plessi della città. Il sindaco, ha potuto constatare ancora una volta che i giovani studenti sono stati accolti in aule e spazi idonei e puliti, ben organizzati. In particolare la scuola Pirgus, ha oggi riaperto dopo l’intervento di consolidamento e sistemazione effettuato nei mesi estivi. Restano ancora da ultimare alcune opere che entro l’anno verranno portate a compimento. Proseguono intanto a pieno ritmo i lavori al plesso Centro e presso i cantieri dei due nuovi edifici scolastici, l’asilo nido di Prato del Mare e la scuola dell’infanzia a Piazzale della Gioventù. “Il primo giorno di scuola – dice Tidei - è sempre un momento importante ed emozionante da vivere con gioia e spensieratezza. Oggi ha inizio il nuovo anno scolastico, per alcuni comincia un percorso, per altri prosegue un cammino già intrapreso. A tutti auguro di affrontare l'anno scolastico con determinazione e con l'obiettivo di imparare cose nuove e fare quel bagaglio di conoscenze che li accompagnerà nella crescita. La scuola ha una grande potenzialità, ovvero trasmettere informazioni, cultura e tolleranza, oltre naturalmente alla capacità di stare insieme, condividendo gli spazi, nel rispetto degli altri”. “Cari bambine e bambini, ragazze e ragazzi – ha ancora detto Tidei rivolgendosi ai giovani scolari - fate tesoro del cammino scolastico, perché è un bene prezioso sia dal punto di vista dell'apprendimento, sia da quello della socializzazione”. Saluti e auguri di buon anno scolastico sono stati espressi dal presidente del consiglio Minghella. “Che possa essere per tutti i ragazzi l’inizio di un percorso scolastico di crescita, ricco di soddisfazioni – ha concluso Minghella - rivolgo alla dirigenza scolastica, al corpo docente e agli operatori scolastici un sincero augurio di buon lavoro”. Durante la visita inaugurale, il Sindaco ha dato mandato alle delegate Cervellin e Giacomelli di occuparsi di eventuali segnalazioni di criticità e che necessitano di interventi urgenti e risolutivi. Il Primo Cittadino si è poi rSANTA MARINELLA – Al Porticciolo Odescalchi per una serata si è respirata aria di Napoli, grazie allo spettacolo "Neapolis", già presentato dal Comune nel corso dell'estate e tanto apprezzato al castello di Santa Severa. Curato da Gino Saladini e Anthony Caruana, Neapolis, dopo il suo grande successo, è tornato sul territorio per far vivere anche ai cittadini e ai turisti di Santa Marinella una serata all'insegna della musica e della recitazione, direttamente sul palco del porto turistico. Lo spettatore è stato accompagnato in un entusiasmante percorso alla scoperta della storia, del mito e dell'anima di Napoli, con musiche, canti e cori alternati da rappresentazioni teatrali e coreografiche. “E' sempre bello poter presentare eventi che valorizzano ancora una volta il nostro territorio e che hanno come cornice luoghi e scorci che altri Comuni ci invidiano da sempre come questo – dice Tidei - uno dei tratti più belli della nostra città, oggi animata da una spumeggiante e divertente serata sul mare”. Anche l’assessore alla cultura Gino Vinaccia si dice soddisfatto della serata. “Lo spettacolo, curato in ogni dettaglio da Saladini e Caruana – afferma Vinaccia - è stato un recital musicale, una sorta di teatro-canzone che ha raccontato l'anima di Napoli, ripercorrendo il mito e la storia della città. Un percorso in cui si sono alternate musiche canti, cori, recite e coreografie. Una rappresentazione che ha avuto un ritmo vivace e che ha catturato l'attenzione dello spettatore coinvolgendolo dal primo istante”.ecato nella palestra della scuola secondaria di primo grado dove si è svolta la cerimonia di accoglienza per le classi del primo anno.