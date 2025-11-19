SANTA MARINELLA – Torna a farsi sentire la presidentessa del comitato cittadino per la casa Stefania Abbatiello, che attacca a spada tratta il commissario straordinario Ater Massimiliano Fasoli. «Il dottor Fasoli dimostra sempre più la sua incapacità a gestire i soldi pubblici – afferma la Abbatiello - dopo il fallito progetto pinqua con i soldi del Pnrr, ora continua a prendere fondi dalla Regione ma senza procedere all’acquisto di alloggi. Faccio presente che ormai da due anni, nelle case popolari di via Elcetina, viviamo in un cantiere aperto, che sta diventando terra di nessuno. Ha inaugurato tre cantieri a Civitavecchia, che ancora non vedono la fine. Faccio presente che noi siamo privi di regolamento condominiale, i cancelli sempre aperti perché privi di chiusura elettrica, i citofoni inesistenti e negli alloggi non ci sono campanelli, dunque in caso di arrivo di una raccomandata, il postino deve telefonarci. Viviamo in complesso di sterpaglie cioè in mezzo ad una giungla. Ora ci chiediamo, quando si decide il dottor Fasoli a portare a termine i restanti 46 alloggi del residence Elcetina affinchè la zona inizi a prendere una forma più umana? E non ci venga a dire che la Regione non gli dà i soldi perché non dice il vero. Anche recentemente ha ottenuto fondi dalla Regione ma lui non acquista le case disponibili. Chiediamo al presidente Rocca di controllare come questo denaro viene utilizzato, visto che dopo nostre richieste su questa tematica, il dottor Fasoli non si confronta con nessuna istituzione. In poche parole se la canta e se la suona. Non è accettabile come sta gestendo il patrimonio Ater, non dà risposte ai cittadini che attendono una casa”.

