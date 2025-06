CERVETERI – Si è chiusa con successo la due giorni festa medievale del rione Boccetta. “CaereVetus”, questo lo slogan della manifestazione che ha attirato residenti e turisti nel centro storico per i balli, gli spettacoli, i falconieri, i cortei e gli sbandieratori. «Un Belvedere gremito – è il commento della sindaca, Elena Gubetti - ha accolto lo spettacolo serale con il fuoco e per tutto il pomeriggio davvero in tanti sono venuti ad assistere a questa bellissima iniziativa che ci ha portati un po’ a spasso nel tempo. Speciale anche la domenica con tante altre iniziative».

