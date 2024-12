SANTA MARINELLA - Dopo l’attivazione della pagina istituzionale, già in funzione dal mese di dicembre sul social network Facebook, il Comune prosegue la programmazione di attività e iniziative per la modernizzazione comunicativa dell’Ente. La Giunta, ha infatti approvato l’istituzione del canale ufficiale Whatsapp, al quale tutti i cittadini potranno liberamente e gratuitamente iscriversi e ricevere periodicamente ed in tempo reale tutte le informazioni relative all’attività del Comune.

“Uno strumento di fondamentale importanza – ha commentato il Sindaco Pietro Tidei – soprattutto per ricevere informazioni relative all’attività amministrativa, alle iniziative e alle comunicazioni che riguardano gli uffici pubblici di riferimento. Lo stesso sarà importantissimo ed efficace anche per le eventuali comunicazioni relative a situazioni di pericolo, quali avvisi su allerte meteo o attività di prevenzione e protezione civile in caso di necessità. Uno strumento moderno, diretto ed efficiente per informare i cittadini su ciò che accade quotidianamente in città, raggiungendo in maniera semplice e diretta la popolazione, tutelando ovviamente la privacy di ognuno che intenderà iscriversi. Si tratta dunque – conclude il Sindaco Tidei – di una nuova ed evoluta forma di dialogo tra amministrazione e cittadini, una impronta smart e tecnologica al passo coi tempi”. Per iscriversi al canale basterà ricercare su “Whatsapp”, nell’apposita sezione, il link del Comune di Santa Marinella ed iscriversi alla community.

