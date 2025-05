TOLFA - Nuova protesta del gruppo consigliare di opposizione “Tolfa Cambia” e Pd che lanciano critica alla maggioranza su vari aspetti. Nella loro nota i consiglieri di opposizione del gruppo Tolfa Cambia e il gruppo collinare del Pd lamentano la “poca considerazione della maggioranza verso le numerose proposte del nostro gruppo, non c’è proprio nessuna volontà di collaborare per il bene del paese”. I consiglieri nel nota, ma anche in un cartellone e in un post pubblicato su Fb sottolineano: “Mentre l'amministrazione comunale continua ad accumulare ritardi e a disattendere le promesse fatte ai cittadini, il Partito Democratico di Tolfa non si ferma. Continuiamo a lavorare con serietà e determinazione, portando avanti proposte concrete, vigilando sull’operato della maggioranza e promuovendo iniziative che parlano di diritti, partecipazione, uguaglianza e solidarietà”. Il gruppo Tolfa Cambia, in primis si è occupato del Voto fuori sede: “Abbiamo presentato una proposta per garantire il diritto di voto anche a chi vive fuori per studio o lavoro. In un paese che vuole essere davvero democratico, la partecipazione non può essere un privilegio per pochi, ma un diritto per tutti”. Un altra delle proposte della minoranza riguarda invece il Consiglio Comunale dei Ragazzi: “La cittadinanza attiva si costruisce fin da piccoli. Per questo abbiamo proposto l’istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi: un’esperienza educativa e formativa per avvicinare i giovani alle istituzioni e al senso civico”.

Altra tematica affrontata dai consiglieri con una mozione è la realizzazione di un Fondo per lo sport: “Lo sport è salute, inclusione, crescita. Per questo abbiamo chiesto la creazione di un fondo comunale a sostegno delle famiglie economicamente fragili, affinché nessun bambino o ragazzo sia costretto a rinunciare alla possibilità di praticare attività sportive”. E ancora “Progetti contro la violenza di genere e gli stereotipi e su questo - proseguono da Tolfa Cambia - abbiamo proposto l’attivazione di un fondo comunale per sostenere progetti e iniziative delle associazioni locali che si impegnano contro la violenza di genere, per la parità e il rispetto. Abbiamo poi proposto l’adesione alla campagna UNICEF "Diritti in Comune", perchè per noi i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza non sono un tema secondario. L’adesione alla campagna “Diritti in Comune” dell’UNICEF è un passo per mettere bambini e ragazzi davvero al centro delle politiche locali. Abbiamo proposto una mozione per la Sicurezza sul lavoro e, precisamente per promuovere una cultura della sicurezza: più prevenzione, più tutele, più fondi per le vittime. Sempre su questo aspetto abbiamo proposta di installare una targa commemorativa per ricordare chi ha perso la vita sul lavoro. Una proposta del Pd e di Tolfa Cambia ha riguardato i Diritti dei lavoratori della raccolta differenziata. “In occasione del cambio di appalto del servizio - proseguono da Tolfa Cambia - abbiamo chiesto garanzie per la tutela dei lavoratori, affinché nessuno venga lasciato indietro e siano rispettati i diritti e le condizioni contrattuali di tutti loro”.

I consiglieri del Pd poi, nella loro nota, hanno evidenziato che si sono impegnati per protocollare una mozione sulla delicata questione della ’Fine vita’: “Abbiamo presentato una mozione per difendere la libertà e la dignità anche nell’ultimo tratto della vita. Un tema delicato, che merita rispetto e attenzione”. I consilgieri comunali di opposizione del gruppo Tolfa Cambisa - PD nel loro comunicato ricordano che: Non ci siamo dimenticati della piscina comunale: abbiamo, infatti, sollevato il tema in Consiglio con interrogazioni e proposte. Ci siamo battuti perché crediamo che uno spazio pubblico fondamentale per la comunità non può e non deve restare chiuso all'infinito”. La segretaria del Pd e consigliera comunale di opposizione, Sharon Carminelli poi ci tiene a ricordare: “Sul tema dell’eutanasia nel 2020, su una mia proposta, il comune di Tolfa votó una mozione che impegnava l’mministrazione a sollecitare il Parlamento a riavviare il dibattito sulla proposta di legge a iniziativa popolare volta a restituire a ogni persona la libertà di scegliere sulla dignità della propria morte (sottoscritta da oltre 70mila persone e presentata sette anni fa) e a promuovere una campagna informativa sul tema”. Il Pd poi cnclude: “Noi non stiamo fermi: continuiamo a costruire un’opposizione seria, fatta di contenuti, impegno e responsabilità. A Tolfa c’è bisogno di una politica che ascolta, che propone, che guarda avanti. E noi siamo qui, ogni giorno, per fare la nostra parte”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA