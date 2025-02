Resta ferito, travolto da un muletto, e viene trasferito in eliambulanza al Gemelli.

L’incidente sul lavoro si è verificato ieri mattina in un’azienda di Fabrica di Roma. Secondo quanto si è appreso un artigiano su una sessantina d’anni stava lavorando con un muletto che, per cause in corso d’accertamento, si è ribaltato travolgendolo.

Subito è stato dato l’allarme e sul posto è giunto il personale del 118.

I sanitari, dopo averli stabilizzato, hanno disposto il trasferimento in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma in codice rosso. L’uomo, comunque, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro per gli accertamenti necessari a determinare la dinamica esatta dell’incidente.