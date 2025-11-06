FIUMICINO - Il Comune di Fiumicino patrocinia la campagna di sensibilizzazione promossa dall’Associazione “In Salus”, intitolata “Mal di testa? Non perdere il pullman per la diagnosi e la cura delle cefalee”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di informare e sensibilizzare la cittadinanza su una patologia tanto comune quanto sottovalutata, che incide in modo significativo sulla qualità della vita.

Il 7 novembre 2025, dalle ore 16:00 alle 18:00, il pullman ambulatorio per le cefalee farà tappa a Fiumicino, in Largo Paolo Borsellino (Isola Sacra).

All’interno del mezzo, medici specialisti saranno a disposizione dei cittadini per visite gratuite, diagnosi personalizzate e indicazioni terapeutiche mirate.

Non è richiesta la prenotazione, rendendo l’accesso semplice e immediato per chiunque voglia informarsi o ricevere un consulto.

Le cefalee, tra cui l’emicrania, rappresentano una malattia sociale ancora poco compresa e spesso trattata con superficialità. L’obiettivo della campagna è diffondere conoscenza, promuovere la prevenzione e favorire percorsi di cura personalizzati, anche attraverso momenti di incontro diretto tra cittadini e personale medico qualificato.

Grazie al patrocinio comunale, l’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività dedicate al benessere e alla salute pubblica, con un approccio inclusivo e partecipativo.