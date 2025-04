CERVETERI - La città etrusca presente all’inaugurazione dell’Expo 2025 a Tokyo. «A "tagliare il nastro" del Padiglione Italia - scrivono dall’amministrazione etrusca - non poteva mancare la banda musicale dell'Arma dei Carabinieri. E come sempre, c'era il Luogotenente Carica Speciale Alessandro Cicchirillo, nostro concittadino, che come sempre ci rende orgogliosi. Grazie Alessandro per il pensiero dal lontano Giappone e grazie per l'amore, la dedizione e l'orgoglio con cui ogni giorno indossi la meravigliosa divisa dell'Arma dei Carabinieri!».

