E’ stato condannato a 8 mesi di reclusione Alberto Aniello, ex poliziotto sessantenne, che il 29 gennaio 2021 accoltellò la compagna, una 57enne di origine polacca, che stava lasciando la loro casa a Capranica.

Il tribunale di Viterbo, che ha pronunciato oggi la sentenza, ha accolto la richiesta del pm. Aniello era accusato di tentato omicidio.

Secondo la ricostruzione dei fatti la vittima, stava preparando la valigia per lasciare definitivamente la convivenza, quando fu raggiunta da cinque coltellate. È stato un vicino di casa, allertato dalle urla della donna, a chiamare tempestivamente i soccorsi, che hanno trovato ladonna in una pozza di sangue ai piedi delle scale.

Trasportata d'urgenza all'ospedale di Belcolle, la 57enne è stata operata per un pneumotorace causato da una coltellata che ha sfiorato il cuore.

Le sue condizioni, per fortuna, non sono mai state gravi nonostante, anche secondo quanto riferito in aula dal medico legale, la ferita avrebbe potuto essere fatale.

L'ex poliziotto, dal canto suo, ha dichiarato di non ricordare nulla dell'episodio, sostenendo di aver assunto una quantità significativa di Xanax e sonniferi nel tentativo di non vedere che la comapagna se ne stava andando via.

L’imputato, dopo il fatto, è stato arrestato e ha trascorso un anno e otto mesi nel carcere di Mammagialla.

Ieri Il collegio, presieduto dal giudice Daniela Rispoli, ha riconosciuto una provvisionale di 10mila euro alla vittima.

L’ex poliziotto, inoltre, una volta scontata la pena dovrà scontare anche due anni di libertà vigilata.