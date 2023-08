GALLESE – E’ stato approvato il primo livello di progettazione per il “Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex mattatoio comunale e delle aree pertinenziali per finalità legate allo sviluppo turistico del territorio”.

L’edificio sarà destinato alla ricettività turistica per 9 ospiti in 4 minialloggi e alle attività didattiche e culturali, con piazzole attrezzate per camper, parcheggi con colonnine di ricarica per auto e bici, aree verdi e orto sociale. A darne notizia è Marco Rossi, presidente del consiglio comunale di Gallese.

Il sindaco Danilo Piersanti sottolinea invece gli aspetti strategici dell’iniziativa: «Il progetto si inquadra nel percorso di valorizzazione turistica intrapreso dall’Amministrazione, che ha portato, tra l’altro, all’adozione del Piano di promozione turistica e del marchio “Visit Gallese – nel suono della natura”, nonché ai lavori appena ultimati sui percorsi naturalistici del “Giro del Pappagallo” e del “Giro della Civetta”, progettati in collaborazione con il CAI di Viterbo. L’auspicio è che la struttura possa essere ultimata per il Giubileo 2025».

Il progetto, finanziato nel 2022 con il Fondo per la progettazione territoriale, è stato concepito per intercettare al meglio le risorse necessarie all’esecuzione dei lavori attraverso i prossimi bandi del Pnrr, dei Fondi strutturali europei, del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, o quelli per il Giubileo 2025.