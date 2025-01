ALLUMIERE - L'amministrazione comunale di Allumiere è al lavoro per organizzare nel modo migliore il calendario degli eventi della prossima primavera ed estate. La giunta Landi per l'ottimizzazione della programmazione per l'anno 2025 chiede a tutti coloro che intendono organizzare iniziative e manifestazioni nel Comune di Allumiere di presentare domanda compilando il modulo scaricabile dal sito del comune di Allumiere. Il periodo di programmazione va da marzo 2025 a dicembre 2025.

Il modulo dovrà essere consegnato all'Ufficio Protocollo del Comune di Allumiere entro il 31 gennaio prossimo e potrà essere fatto pervenire al Comune di Allumiere mediante consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Allumiere nei giorni ed orari di apertura all’utenza (dalle 11 alle 13 dal lunedì al venerdì e 15.30 alle 17.30 il martedì e il giovedì); oppure mediante invio mail all’indirizzo protocollo@comune.allumiere.rm.it, o mediante invio PEC all’indirizzo comuneallumiere@pec.it. Sarà cura del Comune in accordo con le associazioni di redigere la programmazione definitiva.

