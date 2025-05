CERVETERI - Un bando pubblico per individuare dei soggetti che possano “animare” il lungomare dei Navigatori Etruschi durante la stagione estiva ormai alle porte. Obiettivo: «Garantire mesi estivi di spettacolo e servizi per residenti, villeggianti e visitatori», ha evidenziato il sindaco Elena Gubetti che ha puntato i riflettori anche su un altro aspetto: l’inclusività e l’«accessibilità universale» rese possibili grazie alla spiaggia “Liberamente”.

Il testo completo dell’avviso è disponibile su www.comune.cerveteri.rm.it così come i relativi allegati. Le manifestazioni di interesse devono pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comunecerveteri@pec.it indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse organizzazione progetti stagione estiva balneare 2025”.

«Negli anni scorsi il Lungomare dei Navigatori Etruschi di Campo di Mare ha dato dimostrazione di quanto possa essere un luogo attrattivo e soprattutto capace di ospitare eventi piccoli e di grandi dimensioni – ha detto l’assessore alla Cultura, Francesca Cennerilli – oltre a due Jova Beach Party, nel 2019 e nel 2022, già sono state organizzate negli anni scorsi grandi manifestazioni, tra cui l’Etruria Eco Festival e rassegne musicali. Ma in questi anni è stato anche luogo di sport e benessere, con tante attività che hanno riscosso sempre ampia partecipazione. Attività che, insieme all’assessore allo Sport Manuele Parroccini, che sta tessendo eccellenti rapporti con tutte le realtà sportive del territorio, intendiamo riproporre».

«Vogliamo un’estate per Campo di Mare di qualità, con tanti eventi e tanti motivi che possano spingere i nostri giovani a scegliere di rimanere in città, a scegliere di vivere le loro serate a Cerveteri – ha concluso l’assessore Francesca Cennerilli – Invito dunque tutti gli interessati a compilare con attenzione l’avviso e a presentare la loro proposta».

©RIPRODUZIONE RISERVATA