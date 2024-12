LADISPOLI - «Quest'anno si è creata una vera e propria rete tra i nostri bagnini e quelli degli stabilimenti balneari che ha permesso di alzare lo standard del servizio offerto». A parlare è il presidente della Dolphin, Enzo Freddi parte attiva nel progetto “Estate Sicura 2024” messo in piedi dall’amministrazione comunale. «Abbiamo creato una rete radio che consente a tutti i bagnini (pubblici e privati, ndr) di collegarsi tra loro e così qualsiasi situazione si presenti viene subito supportata dallo stabilimento vicino e da noi. C'è dunque più attenzione». Una «catena della prevenzione» che per il presidente della Dolphin «sta funzionando».

IL BILANCIO

Dal 13 giugno ad oggi sono due - purtroppo - i decessi a mare. Il primo avvenuto proprio il 13 giugno. Vittima un'insegnante, Maria Cesarea Petracca originaria di Capranica e insegnante di inglese in una scuola elementare di Ronciglione.La tragedia era avvenuta a Torre Flavia. La seconda vittima il 17 luglio scorso a Marina di San Nicola quando un uomo è stato colto da malore improvviso mentre stava facendo il bagno. Ieri tragedia sfiorata con padre e figlio tratti fortunatamente in salvo.

Ieri il salvataggio nelle acque antistanti “La Baia” di padre e figlio. I due non riuscivano a tornare a riva. A gettarsi in acqua il bagnino dello stabilimento e quello della postazione comunale.

A questi interventi vanno ad aggiungersi quelli di "routine": «dalla puntura di tracina, al recupero del bambino che si perde in spiaggia o che si trova in difficoltà perché l'acqua è alta», racconta ancora Freddi. In totale si possono contare, fino ad ora una ventina di interventi. Tutti «preventivi». Merito anche della collaborazione con la guardia costiera di Ladispoli - Marina di San Nicola con la quale i volontari hanno identificato le zone più a rischio segnalandole con delle boe, con i bagnini pronti a intervenire per "richiamare all'ordine" i bagnanti meno prudenti. Insomma: «Il litorale ha risposto molto bene».

©RIPRODUZIONE RISERVATA