CERVETERI – Divertimento assicurato questa mattina per i bambini delle scuole in occasione di Santa Barbara. I vigili del fuoco della caserma di via Fontana Morella hanno dato vita al classico show con esercitazioni sul campo, salvataggi, scalatori, incidenti con annesso intervento di soccorso e bombole del gas spente prima che potessero esplodere. La Santa Messa, gli applausi, le foto di rito. Poi però i pompieri sono tornati subito al lavoro con le solite criticità di sempre. Su tutte la mancanza dell’autoscala, un mezzo importantissimo per effettuare interventi ai piani alti degli edifici. Nel corso degli anni già due comuni, quello di Ladispoli e Cerveteri, hanno votato all’unanimità la mozione per potenziare la sede territoriale. Petizione che era stata sottoposto anche ai vertici nazionali. I vigili del fuoco cerveterani operano sulla dorsale Aurelia e sull’autostrada A12 ed erano stati inseriti nel quadro della “sospendibilità”: in quest’ottica con una semplice chiamata da un’altra località la squadra in servizio partirebbe immediatamente lasciando sguarnite le due città. Non meno rilevante la situazione relativa al personale. In territorio così ampio con così tante emergenze. Secondo i sindacati di riferimento che più volte hanno denunciato il problema, occorrerebbero almeno 12 unità in più a Marina di Cerveteri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA