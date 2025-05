Per l’esplosione al centro migranti di San Lorenzo Nuovo, il pubblico ministero Paola Conti ha notificato l’avviso di conclusione indagini a quattro persone indagate per lesioni, danneggiamento e incendio colposi e violazione della normativa antincendio. Tra queste ci sarebbero operatrici del centro e il proprietario della struttura gestita dalla Ospita srl che esplose il 10 novembre 2023 per una fuga di gas. Trentuno persone rimasero ferite di cui due con gravi ustioni.

Nel corso degli accertamenti, l’ingegnere Rodolfo Fugger, consulente tecnico della procura, ha accertato che lo scoppio “si è verificato a causa di una fuga di gas gpl che è iniziata nella giornata stessa. Fino a che, verso le 23,15, ha raggiunto la soglia di deflagrazione e, a fronte della creazione di una scintilla elettrica, si è verificata l’esplosione della miscela aria/gpl”. La fuga di gas sarebbe stata originata da uno dei termoconvettori presenti al piano terra della struttura.