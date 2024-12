CIVITAVECCHIA – Operaio folgorato a seguito di un’esplosione che si è verificata nel pomeriggio. È accaduto a piazzale Giuseppe Di Vittorio, a Campo dell’Oro e precisamente alle spalle dell’ufficio posatale: intorno alle 16, alcuni operai stavano eseguendo dei lavori nel vano scala di un condominio per l’installazione della fibra ottica, quando improvvisamente dal quadro elettrico si sono sviluppate delle fiamme. In corso di accertamento le cause che hanno determinato l’incidente, si sa solo che la fiammata ha causato uno scoppio che ha coinvolto uno degli operai che in quel momento si trovava proprio nel vano scala dell’edificio, ferendolo in maniera grave. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e i Carabinieri della stazione Civitavecchia Principale, coordinati dal luogotenente Stefano Sorbelli. Proprio la gravità delle ustioni riportate dall’operaio, un 21enne campano, ha indotto il personale sanitario a disporre il trasporto in codice rosso tramite eliambulanza all’ospedale romano Sant’Eugenio. All’interno del condominio, nel giro di poche ore, sono giunti anche gli specialisti Spresal della Asl per gli accertamenti del caso. Aperta un’indagine per chiarire i contorni dell’accaduto.