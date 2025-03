Paura sabato a Marta dove c’è stata l’esplosione di un ordigno rudimentale davanti al portone di una casa.

Il fatto è avvenuto intorno alle 13 in via dell’Orologio dove è stata fatta esplodere una bomba carta prodotta in maniera rudimentale.

L’onda d’urto, particolarmente pesante, è stata avvertita anche a centinaia di metri di distanza. Secondo quanto ricostruito l’ordigno è stato nascosto in un vaso e, dopo l’esplosione, ha fatto schizzare delle schegge in tutte le direzioni. Per fortuna in quel momento non c’era nessuna persona di passaggio nelle immediate vicinanze.

I carabinieri, che si stanno occupando del caso, hanno rinvenuto una seconda bomba carta inesplosa in una zona limitrofa.

Non è escluso che si tratti di un atto intimidatorio.