FIUMICINO - Era partita come un’esercitazione in mare per testare il dispositivo di sicurezza in vista della stagione estiva. Ma l'operazione si è trasformata in un episodio reale con il soccorso ad una barca a vela che si è incagliata a pochi metri dalla spiaggia libera della rada del vecchio faro di Fiumicino.

L'attività addestrativa prevista nelle acque del litorale nord di Fiumicino, con la motovedetta Sar classe 800, è diventato quindi un intervento di soccorso vero e proprio quando alla sala operativa della Capitaneria è pervenuta la notizia di una barca a vela in difficoltà e che si è incagliata a pochi metri dalla riva nell'insenatura creata dall'antemurale del porto turistico non più realizzato anni fa. Scattata subito l'assistenza della motovedetta che ha vigilato i bassi fondali della zona finché sommozzatori specializzati hanno liberato la deriva della barca che ha fatto rientro, in tutta sicurezza in darsena, presso il Circolo Velico di Fiumicino. Nessuna conseguenza per la famiglia di cinque persone presenti a bordo. L’episodio si è verificato in na giornata festiva che ha registrato un "assalto" alle spiagge del litorale romano, specialmente ad Ostia e Fregene, con già tante barche in mare a fare le prove di navigazione per la bella stagione.