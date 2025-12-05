Addestramento ad alta difficoltà per i vigili del fuoco di Viterbo. L’esercitazione si è svolta lunedì e martedì e ha impegnato il personale del Comando dei vigili del fuoco di Viterbo. L’attività, della durata complessiva di circa sette ore per ciascuna giornata, è stata effettuata sul ponte Clementino di Civita Castellana, luogo che presenta notevoli difficoltà operative connesse alla folta vegetazione all’interno della forra, che non permette di operare agevolmente con le ordinarie manovre Saf (speleo-alpino-fluviali) neppure sfruttando le pendenze naturali presenti. Per tale motivo, l’esercitazione è stata l’occasione per simulare, con successo, il recupero di soggetto infortunato da parte di un vigile del fuoco munito di barella calato all’interno della forra tramite autoscala. All’attività addestrativa hanno preso parte circa cinquanta vigili del fuoco, provenienti sia dalla sede centrale di Viterbo che dai tre distaccamenti provinciali. Il personale è stato coadiuvato dalla polizia locale e dai carabinieri della locale stazione che hanno gestito la viabilità ordinaria, momentaneamente interrotta durante lo svolgimento dell’esercitazione.