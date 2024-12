ALLUMIERE - Escursione in Mountain bike oggi attraversando il meraviglioso territorio di Allumiere.

A promuovere e organizzare questo evento è l'associazione: "Giri in Mtb con guida" presieduta da Lelio Libotte: proprio a lui occorre rivolgersi per partecipare chiamandolo al numero 3286166887. Gli organizzatori ci tengono a precisare che il giro: "è impegnativo (in questa versione) e nasce dall’esigenza di aggiornare e aggirare i molti ostacoli che purtroppo, negli anni, hanno reso quasi del tutto impossibile compiere splendidi percorsi tra cui anche quello intorno a Tolfa e i suoi Monti".

Il punto di partenza del giro è "il già collaudato ampio slargo sulla provinciale per Allumiere in corrispondenza dell’incrocio per la località “La Bianca” (il punto è indicato da una grande insegna turistica).Da qui, seguendo le motivazioni elencate in premessa, lascio alla mia fantasia una serie di possibilità tutte validissime che prevedono il passaggio presso antichi eremi, i siti delle storiche cave di allume o le ferriere di Tolfa. Si tratta di segmenti di percorso molto diversi tra loro con difficoltà più o meno accentuate che assecondano il periodo in cui viene fissata la data di partenza. In breve si possono scoprire angoli sconosciuti della nostra regione legati a vicende e periodi storici in un contesto naturalistico unico tra foreste di faggi, querce e Castagni. Terminato il primo terzo del giro si entra nella parte più dolce della gita su strada semiabbandonata e ottimo sterrato. Con le mtb si compie un lungo abbraccio ai monti della Tolfa fino ad arrivare al borgo della Farnesiana. Si procede così in piacevole saliscendi con vista mozzafiato dapprima sulla Rocca di Tolfa, per passare poi sulla valle del Fiume Mignone per poi scorgere il Monte Fogliano (presso il Lago di Vico) e il paese di Montefiascone (presso il lago di Bolsena). Progressivamente si perde quota, si cambia esposizione e temperatura e da un paesaggio pressoché montano si arriva ad accarezzare le dolci colline della maremma laziale Proprio in questo contesto si trova il pregevole e minuscolo borgo della Farnesiana tappa del nostro girovagare. Questo è caratterizzato dalla Chiesa neogotica, dal piccolo laghetto e dagli antichi granai. Dopo una adeguata sosta per apprezzare la bellezza del luogo e un buon caffè si riparte per affrontare l’ultima e impegnativa parte dell’anello. Si tratta di una salita di 7/8 km a tratti ripida su fondo perfetto (si tocca e si supera il 15%). Si riguadagna, nello splendido bosco, i quasi 600 m persi in precedenza. In autunno la fitta macchia mediterranea si colora del rosso acceso degli ottimi frutti del corbezzolo. Si raggiunge il crinale e affrontati gli ultimi strappi si arriva presso Allumiere e quindi al punto di partenza di questo anello che rimarrà ben inciso nella mente e nel cuore di chi avrà avuto la fortuna di viverlo. Come già spiegato, data la molteplice diversità iniziale del tracciato, il percorso in questa versione è impegnativo. Il dislivello può variare da un minimo di 700 m ad un massimo di 900. La lunghezza si attesta sui 40 km. La difficoltà tecnica di guida può variare ma rimane di natura media con dei piccoli tratti più impegnativi che sarà mia cura segnalare. Vi aspetto e buon divertimento".