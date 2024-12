LADISPOLI – È entrato a scuola, è salito al primo piano dirigendosi verso il terrazzo, poi ha afferrato la bandiera dell’Europa strappandola e imprecando in inglese. Si sono vissuti momenti d’ansia nell’istituto comprensivo Ilaria Alpi poi il lieto fine con i carabinieri che hanno individuato il giovane di origini africane denunciando alla Procura della Repubblica per furto e vilipendio. Inizialmente si era diffuso un tam tam dei genitori allarmati per la presenza di un estraneo nel plesso con altri alunni ancora nelle classi. La preside, oltre a presentare denuncia alla caserma dei carabinieri di via dei Narcisi, ha ricostruito l’accaduto pubblicando una lettera sul sito della scuola Alpi. «Un individuo sconosciuto è riuscito ad introdursi all’interno dell’istituto – scrive Maria Bevilacqua -, desideriamo rassicurarvi sul fatto che la situazione è stata gestita tempestivamente e con la massima attenzione alla sicurezza dei nostri studenti. I collaboratori scolastici presenti e due docenti, hanno gestito la situazione di emergenza, agendo con calma e professionalità per garantire la tranquillità di tutti i presenti, scortando l’individuo fin dal suo ingresso nell’edificio scolastico e accompagnandolo fuori». Poi la denuncia formale ai carabinieri. «Grazie al loro intervento, l’individuo sarebbe stato rapidamente individuato, identificato e sono state recuperate le prove, un brandello di bandiera dell’Europa, a conferma dell’accaduto. Ringraziamo vivamente le forze dell’Ordine. Siamo consapevoli che un episodio del genere possa generare preoccupazione, ma desideriamo sottolineare che la sicurezza dei vostri figli è la nostra priorità assoluta».

